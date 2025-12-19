В Германии предрекли ослабление ЕС после выдачи кредита в €90 млрд Киеву

Предоставление Украине займа в размере €90 млрд заметно ослабит Европейский союз. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», — указал эксперт.

Что касается изначальной идеи выделить Киеву деньги из замороженных российских активов, на сегодняшний день верх одержали принципы права. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Польша, Франция, прибалтийские и скандинавские страны не смогли переломить сопротивление Бельгии и ряда других стран, выступающих против конфискации резервов РФ, добавил Рар.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

