В Германии предрекли ослабление ЕС после выдачи кредита в €90 млрд Киеву

Политолог Рар: крупный кредит Киеву ослабит Евросоюз
Global Look Press

Предоставление Украине займа в размере €90 млрд заметно ослабит Европейский союз. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», — указал эксперт.

Что касается изначальной идеи выделить Киеву деньги из замороженных российских активов, на сегодняшний день верх одержали принципы права. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Польша, Франция, прибалтийские и скандинавские страны не смогли переломить сопротивление Бельгии и ряда других стран, выступающих против конфискации резервов РФ, добавил Рар.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.

