В Британии заявили о причастности Макрона к срыву плана по изъятию активов России

FT: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана по изъятию активов РФ
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Европейского союза (ЕС) по изъятию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам одного из евродипломатов, именно со стороны Мелони и Макрона была скептически встречена идея экспроприации активов в ходе саммита ЕС. Французский лидер в ходе обсуждений больше молчал, а позиция главы итальянского кабмина оказала решающее влияние, следует из материала.

Несколькими часами ранее FT писала, что отказ от плана по конфискации активов России был инициирован только Мелони.

Экономический обозреватель Юрий Пронько проанализировал возможные ответные действия России в случае конфискации замороженных активов России в Европе. По его мнению, Москва готова к зеркальным мерам, которые могут быть приняты незамедлительно.

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не забрал активы России.

