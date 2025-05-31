«Зарплаты не хватит даже на один платеж». Тысячи россиян пострадали при строительстве домов

В 2024 году в России было зафиксировано пять тысяч случаев мошенничества при строительстве домов. Заемщики брали в банках льготные кредиты на возведение жилья, тратили на это материнский капитал, однако дома построены не были. Кто виноват в подобной ситуации, что предлагает пострадавшим ЦБ и смогут ли они добиться чего-нибудь в суде — в материале «Газеты.Ru».

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко на пленарном заседании 28 мая заявил о проблеме мошенничества при строительстве домов.

В 2024 году, по его словам, было выявлено 5 тыс. таких случаев: заемщики брали в банках льготные кредиты на возведение жилья под залог объектов. Строительством занимались аккредитованные при банке застройщики, но дома так и не были построены. В результате люди остались без домов и денег, но с ипотекой на руках.

По словам Аксененко, российские власти прорабатывают разные варианты решения проблемы — от достройки домов пострадавшим до заморозки кредитов .

Вынужден снимать квартиру и платить ипотеку

2 ноября 2024 года житель Новосибирской области Александр Вотяков оформил в банке «Левобережный» льготную сельскую ипотеку под 3% годовых на сумму 6 млн рублей. Деньги нужны были на строительство дома в дачном поселке. Изначально предполагаемым кредитором был Россельхозбанк, однако по настоянию подрядчика банк был заменен на «Левобережный».

Вся сумма кредита была полностью переведена аккредитованному банком подрядчику — ООО «БИШ-ХАУЗ». Перевод денег осуществлялся напрямую, без использования эскроу-счета (закон о котором вступил в силу 1 марта 2025 года. – «Газета.Ru»), без страхования или других механизмов защиты заемщика.

«На текущий момент (май 2025 года) дом не построен — установлены только сваи. Акта о выполненных работах нет. Необходимо проведение строительной экспертизы, так как есть вероятность нарушений геодезических СНиПов, применимых в данном регионе», — уточнил Александр в беседе с «Газетой.Ru».

Согласно договору, строительство дома в целом должно быть завершено к 2 ноября 2026 года. По словам Александра, помимо договора, было подписано дополнительное соглашение о фасадных финишных работах, которые должны начаться не позднее 10 мая 2025 года и завершиться до 10 июня 2025 года. Заемщик уточнил, что эти условия подрядчиком нарушены — никаких работ с указанного срока не ведется.

По словам Александра, директор ООО «БИШ-ХАУЗ» Евгений Боярский в телефонном разговоре сообщил ему, что его средства были потрачены на строительство других домов, а на завершение его объекта денег сейчас нет. Из-за этого заемщик опасается, что компания может оказаться в состоянии банкротства, что создает риск полной потери вложенных средств.

«В настоящее время я вынужден снимать квартиру и при этом исправно выплачиваю ипотеку. Если до 2026 года дом не будет построен и зарегистрирован, банк повысит ставку с 3% до уровня ключевой ставки в 21%, такое условие предусмотрено договором с банком. В этом случае совокупного дохода моей семьи — моей зарплаты и зарплаты супруги — не хватит даже на один ежемесячный платеж», — сказал Александр.

Он обратился с заявлениями о нарушении своих прав в администрацию президента, управление МВД по Новосибирской области и прокуратуру.

Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Елена Коновалова сказала «Газете.Ru», что уголовное дело по факту мошенничества в Новосибирском районе, возбужденное 21 мая 2025 года, впоследствии (в соответствии с требованиями статей 37, 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ) было изъято прокурором и передано для дальнейшего расследования в органы МВД РФ.

«Я также обращался в ЦБ. Тот рекомендовал банкам рассматривать ситуации с обманутыми дольщиками в индивидуальном порядке, и, при необходимости, списывать ипотеку. В банке «Левобережный» мне в этом отказали, сообщив, что сделка была оформлена по закону. Всего от действий четырех подрядчиков банка «Левобережный» пострадали около 60 семей », — заключил Александр.

Он утверждает, что в числе пострадавших оказалась жена погибшего участника СВО — «гробовые деньги были направлены на строительство дома, но дом не был построен» .

В банке «Левобережный» не ответили на запрос «Газеты.Ru». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников был на выезде на момент написания материала. «Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области.

Директор «БИШ-ХАУЗ» Боярский сказал «Газете.Ru», что компания пока не нарушила срок строительства по договору, который истекает в 2026 году, а в ситуации СВО и сложностей в экономике, среди которых подорожание стройматериалов на 30% и дефицит квалифицированных рабочих, заказчикам стоит быть более гибкими.

«Мы не перешли за обозначенный срок. Мы сдали уже четыре дома и пятый готовится к сдаче. Банкротиться мы не собираемся. Работа не останавливается. Обвинения в нарушениях — голословные. У меня есть подтверждение независимой экспертизы, что в сданных домах нет никаких серьезных замечаний. Заказчики читали и подписывали договоры. Да, сроки немного сдвигаются. Мы сейчас все [в России] находимся в одной лодке. Только заказчики сидят в этой лодке, а я на веслах выгребаю. Стоит кому-то начать раскачивать лодку, к чему это может привести? К тому, что лодка просто опрокинется», — сказал Боярский.

Дом перекосило

Анна и ее супруг в 2023 году заключили договор на строительство жилого дома с подрядной организацией «Яло». Позднее, по словам Анны, на здании компании появилась вывеска с другим наименованием — «БИШ-ХАУЗ». Договор был подписан, в том числе, с участием Дмитрия Шишкина, который, по словам Анны, представлял подрядчика. Для строительства дома супруги оформили семейную ипотеку под 5,3%.

29 декабря 2024 года дом был достроен, и семья переехала в новое жилье.

«Они очень просили нас подписать финальный акт, чтобы получить деньги. Мы составили акт с перечнем недоделок и начали делать ремонт. Но вскоре дом начал проседать. Уже полтора года мы живем без полноценного ремонта: у нас разрывы пола, в спальнях поднялись сваи, кровать шатается. Шишкин приезжал лично. По экспертной оценке, перекос дома — минимум 5 см, а это критично для конструкции. В котельной появилась плесень, на потолке — грибок, терраса разрушается, двери перекосило, а крыша протекает», — рассказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, они с мужем неоднократно пытались связаться с застройщиком, однако в какой-то момент перестали получать ответы. Семья инициировала строительную экспертизу и подала иск в суд. В ответ подрядчик подал встречный иск с обеспечительными мерами на объект недвижимости.

«Застройщик считает, что исполнил свои обязательства и ссылается на финальный акт, подписанный перед нашим заселением. Мы вложили все средства в строительство и параллельно арендовали жилье с двумя овчарками. Сейчас подрядчик требует выплатить последний транш, несмотря на выявленные дефекты. Геологическое обследование выявило проблемы со сваями, а дом продолжает разрушаться. При этом застройщик отказался принять объект на гарантийное обслуживание», — утверждает Анна.

На момент публикации получить комментарий от представителей компании-застройщика «Газете.Ru» не удалось.

Кто должен решать проблему

По словам замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Аксененко, он лично добивается решения этой проблемы уже много месяцев, и особенное беспокойство у него вызывает отношение ЦБ к сложившейся ситуации.

«ЦБ должен влиять на финансовые организации [чтобы они шли навстречу заемщикам — «Газета.Ru»], а не только защищать их. В частности, взять ответственность за произошедшее, а не отмахиваться от людей. Я искренне полагаю, что банки в данной схеме являются пособниками в мошеннических действиях и должны нести за это ответственность. Сейчас же происходит следующее: банки, которые называли застройщиков «аккредитованными» и советовали их людям, часто заманивая именно к конкретным застройщикам пониженным процентом по ипотеке или сниженным первоначальным платежом, в кризисной ситуации заявляют, что никакой аккредитации по сути не проводилось. То есть, в их видении это было лишь неким маркетинговым ходом», — пояснил парламентарий.

В пресс-службе ЦБ, комментируя ситуацию, «Газете.Ru» сообщили, что Банк России рекомендовал банкам оказывать поддержку заемщикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства.

Регулятор обратил внимание, что кредиторам следует оценивать каждый конкретный случай, учитывать экономическое положение заемщика, его социальный статус, наличие или отсутствие другого жилья.

«На основании этой информации банки могут принимать решение о реструктуризации долга, в том числе — не повышать процентную ставку из-за того, что не построен дом, перенести срок погашения, не применять неустойки и даже в особых ситуациях частично или полностью прощать долг.

Окончательно решение принимает банк, поскольку он также является пострадавшей стороной — выданный им кредит остался без обеспечения. Однако, как правило, кредитные организации выполняют рекомендации регулятора. В настоящее время в сфере индивидуального жилищного строительства не существует официальной аккредитации банками застройщиков. Банки проводят ее сами в рамках системы управления рисками, чтобы оценить подрядчика и исключить наиболее рискованных контрагентов. Однако глубина такой оценки остается на усмотрение банка. Если правоохранительные органы обнаружат, что имел место сговор, виновные будут привлечены к ответственности и к возмещению убытков», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Там добавили, что закон об эскроу-счетах, в соответствии с которым их использование обязательно для льготной ипотеки по госпрограммам, позволит подрядчику получить оплату только после регистрации прав собственности заказчика на построенный дом. По мнению ЦБ, это заставит банки более внимательно оценивать подрядчиков, поскольку риски «недостроев» лягут на них, а граждане просто вернут свои деньги со счетов эскроу.

На проблему отреагировал и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Выступая в Госдуме, он заявил, что в министерстве знают о проблеме, в том числе в части льготных ипотек.

«В кредитных договорах есть условие, что дома должны быть построены в течение 12 месяцев на льготный заем. При этом если заемщик не укладывается в этот срок, ставка по кредиту повышается до рыночной ставки (от 27%. — «Газета.Ru»). Мы в правительстве рассматривали этот вопрос и готовы вдвое повысить срок строительства домов — с 12 до 24 месяцев . Сейчас работает механизм эскроу-счетов, которые защищают заемщиков. Надо обращаться к правовым механизмам, обращаться в судебные инстанции», — уверен Силуанов.

Что сейчас делать заемщикам

Юристы, опрошенные «Газетой.Ru», посоветовали заемщикам обращаться в суд. Они отметили, что ситуация, действительно, сложная.

«К большому сожалению, обрадовать здесь нечем. Существует только один вариант разрешения подобных ситуаций — обращение в суд, ответчиком будет выступать застройщик. Сможет ли заемщик в итоге взыскать что-то с застройщика, невозможно сказать заранее. Как правило, в таких ситуациях заемщики объединяются и пытаются возбудить уголовное дело против застройщика, но это нечасто заканчивается успехом. С банком тоже, к сожалению, ничего поделать нельзя. Деньги были выданы и перечислены, соответственно, гражданину придется их возвращать», — отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Дарья Коваленко добавила, что установленное судом неисполнение обязанностей подрядчика поможет защититься от повышения ставки по кредиту — эта мера ответственности применяется банком только в случае нарушений заемщика. Дополнительно следует рассмотреть возможность расторжения кредитного договора, посоветовала она.

Кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей Олеся Золотова сказала «Газете.Ru», что по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей или в размере дохода за три года.

«Данная проблема имеет массовый характер, практически во всех регионах страны есть такие проекты строительства домов с привлечением средств граждан недобросовестными застройщиками. К сожалению, в рамках действующего законодательства в РФ нет подходящих инструментов для поддержки пострадавших, так как формально они «обманутыми дольщиками» не являются», — заключила Золотова.