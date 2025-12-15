На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши высказался об отправке солдат на Украину

Президент Навроцкий: Польша не будет отправлять солдат на Украину
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Польша не будет отправлять своих солдат на Украину, так как они нужны в своей стране. Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska заявил президент страны Кароль Навроцкий.

«Я не буду отправлять польских солдат на Украину. Моя позиция не изменилась. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и польские солдаты нужны сегодня в Польше, на нашей границе. Каждый день они выполняют важнейшую работу для Североатлантического альянса», — отметил Навроцкий.

Также в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что обсуждать территориальные уступки со стороны Украины должны только Россия, Украина и США.

При этом сразу несколько стран заявляли о готовности после окончания боевых действий отправить своих солдат на Украину. Среди них Британия, Франция, Эстония и другие.

Ранее в Венгрии обвинили Европу в открытой провокации войны с Россией.

