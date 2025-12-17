В Польше хотят лишить украинских беженцев специального статуса

Министерство внутренних дел Польши готовит законопроект, согласно которому бежавшие в республику после февраля 2022 года украинцы будут приравнены по статусу к остальным иностранцам. Об этом в ходе беседы с журналистами портала Interia рассказала пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.

«В соответствии с принятыми Европейской комиссией рекомендациями по прекращению временной защиты военных беженцев с Украины, законопроект предусматривает, что после 4 марта 2026 года все украинцы будут рассматриваться как остальные иностранцы», — отметила она.

По информации МВД Польши, в настоящее время в стране насчитывается около 1 млн украинцев, наделенных специальным статусом.

14 ноября польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что в последний раз подписал закон о помощи беженцам с Украины. Как сказал глава государства, к украинскому меньшинству в республике уже на третий год после начала вооруженного конфликта между Москвой и Киевом должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.

Ранее в Польше зафиксировали рост числа нападений на украинцев.