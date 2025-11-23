В Госдуме раскрыли ответ на потенциальную блокаду Калининграда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что блокировка любого субъекта России, в том числе Калининграда, согласно военной доктрине будет равносильна объявлению войны. Об этом он заявил «Ленте.ру», комментируя соответствующие угрозы со стороны Литвы.

Депутат указал, что Литва ничего не производит и живет на доходы от продажи сельхозпродукции. С транзита через Калининград она получает серьезные средства, в связи с чем политика Вильнюса кажется странной и непоследовательной, подчеркнул он. Политик призвал Литву подумать, прежде чем делать заявления о запрете транзита через российский регион.

«Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали. Но если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — заявил Колесник.

До этого стало известно, что Литва допускает возможность введения ограничений на транзит в Калининград, если ситуация на границе с Белоруссией не будет урегулирована. В Вильнюсе связывают необходимость таких мер с продолжающимся поступлением контрабандных сигарет и тем, что литовские грузовики до сих пор не могут покинуть территорию соседнего государства. Лидер правящей партии в Литве подчеркивает, что вопрос транзита находится в компетенции Евросоюза, однако не исключает и собственных решений Вильнюса, если ситуация продолжит осложняться.

