На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли ответ на потенциальную блокаду Калининграда

Депутат Колесник: РФ ответит на блокаду Калининграда согласно военной доктрине
true
true
true
close
E. O./Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что блокировка любого субъекта России, в том числе Калининграда, согласно военной доктрине будет равносильна объявлению войны. Об этом он заявил «Ленте.ру», комментируя соответствующие угрозы со стороны Литвы.

Депутат указал, что Литва ничего не производит и живет на доходы от продажи сельхозпродукции. С транзита через Калининград она получает серьезные средства, в связи с чем политика Вильнюса кажется странной и непоследовательной, подчеркнул он. Политик призвал Литву подумать, прежде чем делать заявления о запрете транзита через российский регион.

«Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали. Но если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — заявил Колесник.

До этого стало известно, что Литва допускает возможность введения ограничений на транзит в Калининград, если ситуация на границе с Белоруссией не будет урегулирована. В Вильнюсе связывают необходимость таких мер с продолжающимся поступлением контрабандных сигарет и тем, что литовские грузовики до сих пор не могут покинуть территорию соседнего государства. Лидер правящей партии в Литве подчеркивает, что вопрос транзита находится в компетенции Евросоюза, однако не исключает и собственных решений Вильнюса, если ситуация продолжит осложняться.

Ранее в Литве рассказали, как страна будет воевать с Россией в случае конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами