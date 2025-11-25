Новак рассказал о рекордном торговом обороте России и Китая

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая ежегодно ставит все новые рекорды, несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. Об этом во время своего выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны Запада, сложную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ставит каждый год все новые рекорды», — сказал он.

Новак напомнил, что в 2018 году, во время первого такого форума, товарооборот между Москвой и Пекином составлял чуть более $108 млрд. По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился до $245 млрд, более трети которого (34%) обеспечивают отрасли ТЭК.

Вице-премьер отметил, что российская сторона заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении отношений с КНР.

«Это один из главных внешнеполитических приоритетов нашей страны», — подчеркнул Новак.

Ранее СМИ сообщили о снижении товарооборота между Китаем и Россией.