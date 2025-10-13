На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о снижении товарооборота между Китаем и Россией

ТАСС: товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4%
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Товарооборот между Китаем и Россией за девять месяцев 2025 года снизился на 9,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным ГТУ КНР, за отчетный период экспорт товаров из Китая в РФ снизился на 11,3%, до $73,57 млрд. Россия также снизила экспорт товаров в КНР на 7,7%, до $90,05 млрд. Положительное сальдо России за три квартала составило $16,48 млрд, оказавшись на 17,2% больше, чем за январь — сентябрь 2024 года.

Однако в сентябре товарооборот между двумя странами вырос на 10,7% и составил $19,82 млрд.

Россия в основном поставляет в Китай нефть, уголь и природный газ, а также медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ автомобили, трактора, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, а также детские игрушки, одежду и обувь.

28 сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя.

Решетников добавил, что потенциал торговли только топливными пеллетами оценивается в $250 млн.

Ранее Китай вдвое нарастил поставки персиков в Россию.

