Премьер Словакии резко ответил студентам из-за позиции по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко ответил студентам, которые демонстративно покинули зал во время встречи политика с учащимися средней школы в городе Попрад. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что некоторые студенты пришли на мероприятие в черных футболках в знак несогласия с взглядами Фицо. Позже они начали покидать зал, звеня ключами. При этом одна из девушек развернула украинский флаг.

«Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», — заявил Фицо.

По словам премьера, такое поведение — демонстрация неуважения к другому мнению.

11 ноября Фицо рассказал, что предоставление Украине кредита за счет суверенных российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. По словам политика, Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование этих ресурсов для финансирования военных расходов Киева.

Ранее премьер Словакии раскритиковал приоритеты ЕС в урегулировании украинского конфликта.