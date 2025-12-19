Зеленский высказался о выдаче Украине кредита без изъятия активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за принятие решения о выдаче Киеву кредита в размере €90 млрд в ближайшие два года. Публикация появилась в Telegram-канале украинского лидера.

«Спасибо всем лидерам Европейского союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что это значительная поддержка, которая повысит устойчивость Украины. Он обратил внимание на то, что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы несмотря на то, что замороженные российские активы остались «обездвиженными».

«Вместе мы защищаем будущее нашего континента», — подчеркнул политик.

На саммите ЕС в Брюсселе было принято решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза. Эти деньги будут направлены Украине в ближайшие два года на покрытие неотложных финансовых потребностей. По словам главы Евросовета Антониу Кошта, ЕС оставил за собой право изъять замороженные российские активы для погашения этого кредита.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.