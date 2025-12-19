На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог усомнился в том, что Трамп сможет взять Зеленского «за шкирку»

Политолог Скориков: ЕС и Украина всячески саботируют мирные инициативы США
Jonathan Ernst/Reuters

Несмотря на сообщения СМИ, согласно которым спорные вопросы российско-украинского урегулирования решены на 90%, в реальности как Европа, так и Украина всячески саботируют миротворческие попытки США, включая мирный план в разных вариациях. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Иван Скориков.

«Поэтому я вообще скептически отношусь к тому, что [президент США Дональд] Трамп сможет прямо взять за шкирку [украинского лидера Владимира] Зеленского и сказать: давай, мол, выполняй. Или там: «Проводи выборы». Мы слышали, что он ответил по поводу этого. Что, дескать, да, проведем мы выборы — только остановите российские войска, спасите Украину», — отметил эксперт.

Накануне Трамп заявил, что Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, каждый раз, когда Киев тянет время, «Россия передумывает».

До этого газета Politico писала, что в выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Арахамия предупредил об «очень плохих» условиях мира для Украины.

