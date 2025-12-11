Российская сторона на данный момент передала Украине 11 тыс. тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ответ получила 201 тело своих бойцов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, трансляция его выступления ведется на Rutube-канале МИД России.

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело наших бойцов», — заявил он.

По словам Лаврова, людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Он подчеркнул, что киевский режим из «идеологического боевого отряда превратился в организованную преступную группу».

Глава МИД отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины Владимира Зеленского «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ отказались забирать тела солдат, погибших в Верхней Терсе, где Украина потеряла более 15 человек после ударов фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

Ранее стало известно о смерти украинских военных при инциденте с британским капралом.