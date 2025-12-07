Пушилин рассказал о продвижении армии России к Красному Лиману

Подразделения российских военных прорываются к Красному Лиману со стороны Ямполя и со стороны Дробышево. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на своей странице в Мах.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Запад» продолжают бои уже в районе населённых пунктов Ямполь, Дробышево, Яровая, Александровка и Коровий яр», — заявил он.

По словам главы региона, российский подразделения также продвинулись к Красному Лиману, и со стороны Ямполя, и со стороны Дробышево.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана в ДНР стали активнее, противник отправляет на линию фронта недостаточно подготовленных мобилизованных солдат.

По его словам, ВСУ стали активнее применять в бою артиллерию и беспилотники. Кроме того, военное командование противника применяет особую тактику боя — на передовую выдвигают плохо подготовленных мобилизованных украинцев, а во втором эшелоне выдвигаются бойцы националистических формирований.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска вошли в Красный Лиман.

Ранее украинские военные добили раненого сослуживца под Красным Лиманом.