Кустурица предложил новый проект создателям «Орешника»

Режиссер Кустурица предложил создателям «Орешника» сделать второе солнце
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью Михаилу Шахназарову пожаловался на недостаток солнца в Москве.

Кустурица считает, что создатели ракет «Орешник» и «Буревестник» могли решить эту проблему. А именно, создать второе солнце над Москвой. Режиссер отметил, что россиянам можно подключить к работе китайских партнеров для успешности проекта.

«Я думаю, что людей, которые смогли сделать «Орешник», «Буревестник», можно попросить сделать такое солнце, которое всегда было бы над Москвой», — отметил кинематографист.

В августе президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства комплекса «Орешник». Глава государства также отметил, что первый образец «Орешника» уже поступил в российские войска.

Путин отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос о поставке «Орешника» в Белоруссию. Сейчас, по его словам, обсуждается место размещения комплекса, и ожидается, что все детали будут согласованы до конца текущего года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерения разместить российскую разработку на территории республики до конца 2025 года. Он подчеркнул, что военные изначально планировали размещение «Орешника» в этом году, и, по его словам, от этих намерений никто не отказывается.

