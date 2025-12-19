На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии предупредили о войне из-за слов Каллас

Профессор из Норвегии Дизен раскритиковал Каллас из-за ее признания о России
Edgar Su/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что отговаривает страны вести диалог с Россией. По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, опубликованного в X, это может привести к войне.

«Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война», — написал он.

До этого Каллас заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу не может произойти на основании мирного соглашения, поскольку ею должны быть выполнены условия для вступления в содружество.

Кроме того, глава евродипломатии заявила, что странам — членам Европейского союза необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».

Ранее в Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году.

