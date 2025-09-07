Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

Станции метро и подвалы в Германии планируют переоборудовать в убежища на фоне возможной войны с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post.
В материале говорится, что власти ФРГ обязались сделать страну «kriegstüchtig» (готовой к войне) к 2029 году, когда, по мнению официальных лиц, Россия может быть готова нанести удар по стране.
WP отмечает, что из 2000 бункеров времен Холодной войны осталось лишь 579, в которых могут разместиться всего 478 тыс. человек, что составляет 0,5% от 83,5 млн населения Германии.
«Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил , что его офис планирует переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища. Также разрабатывается цифровой справочник убежищ для приложения», — пишет газета.
Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.
3 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не верит словам президента РФ Владимира Путина о стремлении к миру. Он предложил экономически истощить Россию, чтобы она не смогла дальше поддерживать свою военную экономику.
Ранее глава ГУР Буданов заявил, что Россия атакует Европу к 2030 году.