ERR: в Эстонии приступили к строительству первых пяти бункеров у границы с РФ

Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. Они станут частью так называемой Балтийской линии обороны, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Ожидается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией. Сенатор выразил сомнение, что объект действительно возведут. По его мнению, деньги, выделенные на эти цели, будут просто освоены.

Кроме того, Джабаров подчеркнул, что земли стран Балтии не нужны России «и даром».

27 ноября президент России Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.