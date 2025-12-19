На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО Белоруссии оценили идею разместить ядерное оружие на Украине

Хренин: Белоруссия спокойно относится к размещению ядерного оружия на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Белоруссия спокойно относится к идее размещения ядерного оружия на территории Украины, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, как Минск относится к возможной передаче Киеву европейского ядерного оружия в качестве гарантии безопасности.

«Спокойно», — сказал Хренин.

Он пояснил, что ядерное оружие представляет собой фактор стратегического сдерживания. Страны обычно размещают ядерное оружие не для того, чтобы самим проявлять агрессию, а чтобы другие государства не делали этого, подчеркнул министр.

В конце ноября бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Киева в Лондоне Валерий Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для своей страны размещение на ее территории ядерного оружия. Как он отметил, формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий безопасности. По его мнению, такие гарантии безопасности могли бы состоять из вступления Украины в НАТО, размещения на ее территории ядерного оружия или крупного воинского контингента.

Ранее Украину обвинили в разработке ядерного оружия.

