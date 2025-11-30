На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Залужный заговорил о размещении ядерного оружия на территории Украины

Залужный назвал одной из гарантий безопасности ядерное оружие на Украине
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне назвал одной из возможных гарантий безопасности для республики размещение на ее территории ядерного оружия. Своими рассуждениями он поделился в статье для The Telegraph.

Он заявил, что формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий безопасности.

«Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», — написал Залужный.

До этого бывший премьер республики Николай Азаров заявлял, что у Украины есть месторождения урана, Киев также может сделать систему его обогащения, поэтому «в определенных условиях» страна может создать ядерное оружие. По словам Азарова, если украинцы сами не смогут сделать такое оружие, то им «помогут».

В этой связи, считает политик, Украина должна вернуться к статусу нейтрального, внеблокового, безъядерного государства.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

