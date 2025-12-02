Украину обвинили в разработке ядерного оружия

Дотком: Украина создает ядерное оружие с помощью Британии и Франции

Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. С таким утверждением в соцсети X выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции», — подчеркнул он.

По словам Доткома, в этой связи мирные переговоры по Украине затягиваются.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

