На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин исполнил мечты детей, обратившихся на прямую линию

Путин исполнил новогодние мечты двух мальчиков, обратившихся на прямую линию
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, 11-летний Владимир попросил на Новый год подарок от президента — кимоно для занятий дзюдо. Волонтеры Народного фронта вручили маленькому россиянину спецодежду от главы государства.

Юнармеец из Алтайского края Егор всегда мечтал полетать на самолете, но не мог подняться в воздух из-за некоторых заболеваний. Он подумал, что кто еще может ему помочь, как не верховный главнокомандующий. После обращения на прямую линию мечта мальчика тоже сбылась.

3 декабря Путин также принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, в результате чего исполнит мечту 5-летнего Тимура — попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летней Варвары — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» и 7-летнего Игоря — посетить музей Мирового океана в Калининграде.

Ранее сообщалось, что количество обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами