Путин исполнил мечты детей, обратившихся на прямую линию

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, 11-летний Владимир попросил на Новый год подарок от президента — кимоно для занятий дзюдо. Волонтеры Народного фронта вручили маленькому россиянину спецодежду от главы государства.

Юнармеец из Алтайского края Егор всегда мечтал полетать на самолете, но не мог подняться в воздух из-за некоторых заболеваний. Он подумал, что кто еще может ему помочь, как не верховный главнокомандующий. После обращения на прямую линию мечта мальчика тоже сбылась.

3 декабря Путин также принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, в результате чего исполнит мечту 5-летнего Тимура — попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летней Варвары — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» и 7-летнего Игоря — посетить музей Мирового океана в Калининграде.

Ранее сообщалось, что количество обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 млн.