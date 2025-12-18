На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отказался убирать из конституции пункт о стремлении Украины в НАТО

Зеленский: Украине не нужно убирать пункт о стремлении в НАТО из конституции
Stefan Jeremiah/AP

Украине не нужно менять конституцию, чтобы убрать из документа пункт о стремлении республики вступить в НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

«Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять конституцию нашего государства. Во-первых, это конституция Украины. И пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что бывший президент США Джо Байден еще до начала конфликта на Украине говорил о невозможности вступления республики в альянс. Украинский лидер отметил, что его настойчивость по данному вопросу вызывала улыбки у американской администрации.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова». Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в данном вопросе.

Ранее эксперт объяснил, почему США не пойдут на условия Киева по отказу от НАТО.

