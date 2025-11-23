Орешкин оценил итоги саммита G20

На саммите G20 в Йоханнесбурге («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) делегация России провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества, заявил ТАСС ее глава, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Чиновник назвал саммит под председательством Южно-Африканской Республики успешным и отметил, что РФ удовлетворена его итогами.

До этого глава российской делегации сообщил, что некоторые недружественные страны (совершили в отношении России недружественные действия, например, выслали дипломатов или наложили санкции) предлагали РФ налаживать экономические отношения и реализовывать совместные проекты. Орешкин отказался их перечислить, иначе их могут «заклевать их агрессивные партнеры».

Саммит G20 проходил в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

