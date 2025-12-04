Путин заявил, что не хочет возвращения России в формат «Большой восьмерки»

Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения России в формат «Большой восьмерки» (G8). Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на интервью India Today.

«Нет», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент России подчеркнул, когда-то он и сам практически перестал туда ездить. Глава государства задался вопросом, «что там большого-то», раз страны называют себя «Большой семеркой» (G7)..

Путин также отметил, что доля сегодняшнего формата «Большой семерки» в мировой экономике год от года сокращается, «как шагреневая кожа».

Группа семи представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции.

Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

