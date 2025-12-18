Мальчик, обратившийся на прямую линию, поблагодарил Путина за исполнение мечты

Обратившийся на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным десятилетний мальчик Марк поблагодарил главу государства за исполнение его мечты. Он хотел прокатиться на бронетранспортере. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Я обратился на горячую линию президента, чтобы моя мечта исполнилась, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо!» — сказал мальчик.

С желанием прокатиться на БТР на прямую линию обратились сразу два мальчика – девятилетний Евгений и десятилетний Марк. Исполнить мечты ребят помогли представители «Народного фронта».

Мальчик Женя рассказал, что прокатиться на бронетранспортере он мечтал, потому что его отец был стрелком-наводчиком в зоне специальной военной операции (СВО).

19 декабря президент РФ проведет большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир в 12:00 мск. Сбор вопросов россиян, на которые глава государства будет отвечать в ходе мероприятия, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы. Уточняется, что в этом году, как и в 2024-м, GigaChat расшифровывает обращения на прямую линию.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным.

Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

