На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчик, обратившийся на прямую линию, поблагодарил Путина за исполнение мечты

Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполненное желание покататься на БТР
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Обратившийся на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным десятилетний мальчик Марк поблагодарил главу государства за исполнение его мечты. Он хотел прокатиться на бронетранспортере. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Я обратился на горячую линию президента, чтобы моя мечта исполнилась, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо!» — сказал мальчик.
С желанием прокатиться на БТР на прямую линию обратились сразу два мальчика – девятилетний Евгений и десятилетний Марк. Исполнить мечты ребят помогли представители «Народного фронта».

Мальчик Женя рассказал, что прокатиться на бронетранспортере он мечтал, потому что его отец был стрелком-наводчиком в зоне специальной военной операции (СВО).

19 декабря президент РФ проведет большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир в 12:00 мск. Сбор вопросов россиян, на которые глава государства будет отвечать в ходе мероприятия, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы. Уточняется, что в этом году, как и в 2024-м, GigaChat расшифровывает обращения на прямую линию.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным.

Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

Ранее стало известно, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами