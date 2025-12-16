На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки ни по каким регионам

Рябков: РФ не собирается идти на уступки по Донбассу и Крыму
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия не пойдет на компромисс по Донбассу, Новороссии и Крыму. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

«Всего у нас их пять, и мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу», — сказал Рябков о контроле России над этими территориями.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и украинского президента Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Они обсудили американский мирный план, состоящий из 20 пунктов, и экономические вопросы. После них Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

16 декабря Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых договоренностей.

Ранее британская разведка обвинила Россию в затягивании переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами