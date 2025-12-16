Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией

Зеленский: США проведут встречу с РФ по достигнутым с Украиной договоренностям

В ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с Украиной договоренностей. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

После этого, возможно, на выходных (20-21 декабря) украинская делегация снова встретится с командой президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, отметил политик.

«Ну а дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.

Трамп ранее говорил, что встретится сразу и с Зеленским, и с Путиным, когда соглашение по мирному урегулированию украинского конфликта будет достигнуто.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.