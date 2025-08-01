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Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск

Песков: Путин официально не уходит в отпуск из-за функций главы государства
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

Август считается традиционным отпускным месяцем для чиновников и политиков, однако Путину не до отдыха, отметил журналист.

По словам Пескова, официального отпуска у главы государства фактически не бывает, хотя изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. При этом даже такие выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, посетовал он.

При этом в другом интервью Песков отмечал, что глава государства иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.

Сам Путин отмечал пользу полноценного летнего отдыха, который помогает поправить здоровье и укрепить семью. Как подчеркнул глава РФ, данная тема очень важна как с экономической точки зрения, так и с социальной.

Ранее Путин рассказал о своих родителях.

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