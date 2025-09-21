На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков сравнил график Путина с доменной печью

Песков: график Путина, как доменная печь, не может останавливаться
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину сравнил плотный график Владимира Путина с работой доменной печи.

Он объяснил, что как и печь, деятельность главы государства не может прерваться.

Еще в августе Песков рассказывал, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Август считается традиционным отпускным месяцем для чиновников и политиков, однако Путину и тогда было не до отдыха, отметил журналист Александр Юнашев.

По словам Пескова, официального отпуска у главы государства фактически не бывает — он попросту не может себе этого позволить, хотя изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. При этом даже такие выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, посетовал он.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.

