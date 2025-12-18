Нарышкин: победа РФ — это победа добра над злом, русского мира над неонацизмом

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС озвучил формулу победы России.

«В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа — это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света Русского мира над тьмой европейского неонацизма», — сказал он.

Также в интервью Нарышкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, часть военных деморализована, а дезертирство набирает обороны. При этом в отличие от ВСУ российская армия продолжает наступать и каждую неделю освобождает несколько населенных пунктов, отметил глава СВР.

17 декабря бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа объявить победу России в конфликте на Украине.

13 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что Россия уже победила в военной операции на Украине, поскольку Запад потерял единство. Как пишет издание, между Европой и США больше нет единства, а в России наоборот – «царит единодушие». Кроме того, Вооруженные силы РФ в отличие от украинской армии не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает FP.

Ранее сенатор Пушков заявил, что в мире признают победу РФ на Украине.