Многие страны мира признают, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

«Вопрос уже не в исходе войны, вопрос в том, на каких условиях закончится военный кризис — это уже другая совершенно история, чем в 2024 году. Это очень серьезное изменение, все обсуждают сейчас, с какими условиями должны выйти Украина, западные страны, что они должны предложить России, как должна отреагировать Россия. То есть, обсуждаются условия послевоенного мира», — сказал Пушков

Сенатор также отметил, что произошла утрата нарратива о военном конфликте со стороны ведущих СМИ: они, по его мнению, перестали придерживаться жесткой точки зрения по поводу конфликта.

13 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что Россия уже победила в военной операции на Украине, поскольку Запад потерял единство. Как пишет издание, между Европой и США больше нет единства, а в России наоборот – «царит единодушие». Кроме того, Вооруженные силы РФ в отличие от украинской армии не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает FP.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.