В России связали запрос Зеленского на энергетическое перемирие с грядущим блэкаутом

Украинский лидер Владимир Зеленский решил дать согласие на энергетическое перемирие на фоне тяжелой ситуации на фоне «практически свершившегося» блэкаута в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

Он напомнил, что Москва «на фоне ударов по нашей нефтепереработке и некоторым подстанциям» была готова заключить соответствующее перемирие, однако Владимир Зеленский «в наркотическом угаре» рассчитывал поставить Россию «на колени» и отклонил предложение.

«Неумение просчитать ситуацию даже на два хода вперед всегда было отличительной чертой этого самовлюбленного клоуна. Теперь же на фоне по почти свершившегося блэкаута в Киеве и на большей части страны и дышащей на ладан энергетики Украины, он «передумал», — написал Подоляка.

Эксперт указал, что теперь президент Украины в надежде смотрит на Москву, рассчитывая, что предложение еще в силе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к энергетическому перемирию в случае готовности России.

