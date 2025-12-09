На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию

Зеленский: Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к энергетическому перемирию в случае готовности России, заявил Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Зеленского, Украина еще не передала США обновленный мирный план.

«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что в настоящее время существует несколько документов. По его словам, один из них — рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно дорабатывается, и это является нормальным процессом. Второй документ касается гарантий безопасности, по нему он ожидает ответных предложений от украинских военных после их контактов с американской стороной, при этом данный блок должен быть объединен с позицией «коалиции желающих». Третий документ, как уточнил он, посвящен восстановлению и должен начать действовать после завершения войны или установления режима прекращения огня.

9 декабря британская газета The Telegraph писала, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

Ранее Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки.

