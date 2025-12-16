Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставила украинским войскам два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс Iris-T. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

На открытии заседания Контактной группы по обороне Украины Писториус также заявил, что в следующем году Германия планирует передать Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, по его словам, Германия направила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, предусматривающей приобретение оружия для Украины у США.

16 декабря немецкое издание Berliner Zeitung писало, что результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, тогда как Европа останется в стороне. По мнению журналистов, несмотря на то, что главы европейских стран и украинский лидер Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе, РФ и КНР во многом определяют исход этой встречи, хотя они не присутствуют за столом переговоров.

Ранее Трамп заявил о приближении мира на Украине.