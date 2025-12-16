Правительство ФРГ занимается ускоренной подготовкой к полномасштабному военному конфликту с Россией. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому порталу apolut.

«Берлин избрал курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия [с Россией], созданных поколениями предшественников, — отметил дипломат.

По его словам, так называемая смена эпох привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию «пещерной русофобии», вводу против России десятков тысяч санкций, а также разбработке плана по нанесению РФ «стратегического поражения».

До этого газета The Washington Post писала, что Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией. По мнению официальных лиц, к этому времени РФ якобы может быть готова нанести удар по стране. В публикации говорится, что на фоне этого станции метро и подвалы в ФРГ планируют переоборудовать в убежища. Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.

В свою очередь власти РФ не раз заявляли, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны. 27 ноября президент России Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не будет нападать на Европу.

Ранее Мерц заявил, что не верит словам Путина о стремлении к миру.