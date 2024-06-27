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В Совфеде отреагировали на желание стран Балтии построить линию обороны у границы с РФ

Сенатор Джабаров счел глупым желание прибалтов построить линию обороны от России

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Нина Зотина/РИА Новости

Желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией — это глупость. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров выразил сомнение в том, что объект действительно возведут. По его мнению, эти деньги будут просто освоены.

«Украина тоже строила стену с Россией. Помните, еще Яценюк был главой правительства, вбухал количество денег огромное, ни стены нет, ничего, зато появились заморские виллы, коттеджи — все краденое. Так будет и здесь», — считает сенатор.

Политик подчеркнул, что земли этих стран РФ не нужны.

«Они ушли из СССР, собственно говоря, не владея этой землей, а теперь боятся, что мы будем ее захватывать. Они нам даром не нужны, пусть живут, радуются, главное, чтобы Россию не трогали», — сказал он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, которую хочет построить ряд стран ЕС, нужно построить «шипами внутрь».

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих.

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