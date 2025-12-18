На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин позвонит мальчику, желание которого будет исполнять в рамках «Елки желаний»

Песков: Путин пообщается с мальчиком, желание которого исполнит на Елке желаний
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 декабря, позвонит мальчику, желание которого исполнит в рамках акции «Елка желаний». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сегодня также Путин позанимается своими подопечными, одним из подопечных по «Елке желаний». Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», — сказал представитель Кремля.

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» глава государства принял участие в акции «Елка желаний».

За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний.

В прошлом году Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить. Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Маргарита в итоге совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами