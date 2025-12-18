Путин позвонит мальчику, желание которого будет исполнять в рамках «Елки желаний»

Песков: Путин пообщается с мальчиком, желание которого исполнит на Елке желаний

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 декабря, позвонит мальчику, желание которого исполнит в рамках акции «Елка желаний». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сегодня также Путин позанимается своими подопечными, одним из подопечных по «Елке желаний». Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», — сказал представитель Кремля.

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» глава государства принял участие в акции «Елка желаний».

За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний.

В прошлом году Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить. Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Маргарита в итоге совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

