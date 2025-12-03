Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Путин на форуме «Мы вместе» принял участие в акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

За семь лет существования акции было исполнено более 320 тысяч желаний.

До этого стало известно, что Путин прибыл на международный форум «Мы вместе» в Москве, который проходит в национальном центре «Россия».

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России.

В 2025 году событие соберет около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств. Деловая программа включает более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и международных экспертов.

На площадке форума подведут итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», а 60 гражданам России вручат нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, стартует регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

