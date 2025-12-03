На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Путин на форуме «Мы вместе» принял участие в акции «Елка желаний»
true
true
true

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

За семь лет существования акции было исполнено более 320 тысяч желаний.

До этого стало известно, что Путин прибыл на международный форум «Мы вместе» в Москве, который проходит в национальном центре «Россия».

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России.

В 2025 году событие соберет около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств. Деловая программа включает более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и международных экспертов.

На площадке форума подведут итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», а 60 гражданам России вручат нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, стартует регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный материал 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами