Макрон понадеялся на конфискацию активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине так называемого «репарационного кредита». Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, встреча лидеров ЕС чрезвычайна важна, поскольку проходит в ключевой момент. Европа должна показать, что может «защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство», утверждает Макрон.

Французский лидер отметил, что конфискация замороженных активов России важна, чтобы продолжать финансировать Украину для ведения конфликта.

«Это решение, которое мы должны принять. Европейская комиссия предложила несколько вариантов, и начались важные дискуссии о том, как использовать эти замороженные российские активы», — сказал Макрон.

Европа должна предоставить Украине шанс «продолжать сопротивление», а также поддержать ее в формировании «прочного и справедливого мира», утверждает президент Франции.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

