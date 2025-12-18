На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил Запад во вмешательстве в выборы в суверенных странах

Лавров заявил об активном вмешательстве Запада в выборы в других странах
true
true
true
close
МИД РФ/РИА «Новости»

Запад активно вмешивается в выборы в других государствах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прокомментировал ситуацию в ходе выступления на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, видеозапись которого опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что вмешательство во внутренние дела суверенных стран является одним из наиболее ярких проявлений неоколониализма.

«Запад в своей деятельности никогда эти методы не отбрасывал <...> К настоящему времени то, что мы имеем полное право называть «электоральный неоколониализм», оформилось во вполне определенную угрозу для стран мирового большинства», — подчеркнул Лавров.

6 ноября депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев сообщил, что на Западе готовится крупная кампания против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в нижнюю палату российского парламента, которые пройдут в сентябре 2026 года. По его словам, эта тема активно обсуждается на различных собраниях антироссийских эмигрантских кругов.

Ранее в Госдуме предложили списывать мелкие штрафы за голосование на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами