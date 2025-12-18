Лавров заявил об активном вмешательстве Запада в выборы в других странах

Запад активно вмешивается в выборы в других государствах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прокомментировал ситуацию в ходе выступления на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, видеозапись которого опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что вмешательство во внутренние дела суверенных стран является одним из наиболее ярких проявлений неоколониализма.

«Запад в своей деятельности никогда эти методы не отбрасывал <...> К настоящему времени то, что мы имеем полное право называть «электоральный неоколониализм», оформилось во вполне определенную угрозу для стран мирового большинства», — подчеркнул Лавров.

6 ноября депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев сообщил, что на Западе готовится крупная кампания против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в нижнюю палату российского парламента, которые пройдут в сентябре 2026 года. По его словам, эта тема активно обсуждается на различных собраниях антироссийских эмигрантских кругов.

