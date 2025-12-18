Пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета из-за галлюцинаций

Пассажир Alaska Airlines пытался открыть аварийную дверь самолета на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщает KTUU.

Нештатная ситуация произошла 10 декабря на рейсе авиакомпании из Дедхорса в Анкоридж, Аляска. Один из пассажиров, Кассиан Уильям Фредерикс, неоднократно пытался открыть заднюю дверь самолета. Свидетели рассказали следователям, что во время полета он вел себя неадекватно, дрожал и делал тревожные заявления.

По всей видимости, у Фредерикса были галлюцинации. Он утверждал, что «невидимые люди» пытаются захватить самолет, что его «крылья исчезли», а из «вентиляционных отверстий идет метамфетамин». Также мужчина спрашивал, как разбить окно, и говорил окружающим, что у него передозировка. Затем он проглотил некую таблетку, и его поведение ухудшилось.

Когда самолет находился на высоте примерно 5500 метров, в кабине пилотов загорелся индикатор, сигнализирующий о том, что дверь салона пытались открыть. В итоге трое пассажиров скрутили дебошира и держали до конца полета. Экипаж планировал совершить вынужденную посадку, но пилоты все же решили не менять курс.

После посадки Фредерикса увезли в больницу, где он сообщил врачам, что употреблял алкоголь в течение 9-10 дней, принимал рецептурный препарат тразодон и не помнит последние два года своей жизни. Мужчине предъявили обвинение во вмешательстве в работу членов экипажа. Ему грозит длительный тюремный срок. Alaska Airlines запретила мужчине летать рейсами авиакомпании.

Ранее в США пассажира с психическим расстройством задержали за панику на борту и срыв рейса.