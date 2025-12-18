20-летний сын Децла копит на свадьбу

Сын Децла Антоний Толмацкий признался, что пока не накопил на свадьбу

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал в беседе с ТВ Mail, что хочет сыграть свадьбу с возлюбленной.

20-летний Толмацкий пояснил, что бракосочетание состоится, когда он накопит деньги на торжество. Сын артиста также хотел бы отправиться в путешествие на медовый месяц.

«Было бы круто еще отправиться в небольшое путешествие. Но время покажет. С путешествиями пока тяжело», — сын рэпера.

Толмацкий признался, что его возлюбленная не хочет становиться частью медийного мира. Несмотря на это, девушка не стесняется выходить с ним в свет. По словам сына певца, его партнерша — творческий человек, который много знает про моду и музыку. Он назвал свою возлюбленную прекрасной девушкой.

В ноябре Антоний Толмацкий признался, что не собирается выступать с песнями знаменитого отца. Сын артиста сравнил творческий процесс с экономическим рынком. В пример он взял производителей резиновых уточек. К примеру, один завод выпустил качественный продукт, а другие копируют его. Однако копии оказываются менее качественными из-за удешевленного производства.

Толмацкий отметил, что хочет оставаться личностью и привносить что-то свое в музыкальную сферу.

