Финляндия закупит партию беспилотников на €15 млн

Силы обороны Финляндии анонсировали закупку дронов для разведки на €15 млн
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Финляндия закупит партию дронов для наблюдения и разведки на сумму €15 млн, поставки запланированы на начало 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны страны.

«Силы обороны закупают дополнительные беспилотники для разведки, наблюдения и целеуказания, оборудование для них и запасные части», — говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что в поставку войдут дроны Parrot Anafi UKR, которые разработали, опираясь на «опыт Украины». В общей сложности Финляндия планирует потратить на закупку порядка €15 млн.

10 декабря начальник пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий заявил, что страны НАТО начали применять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения для разведки вблизи границ России в Арктике.

Выступая на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», он отметил, что альянс наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики под предлогом сдерживания России. По его словам, существенно возросла активность разведывательных кораблей и авиации НАТО.

Ранее Белоусов уличил НАТО в наращивании коалиционных сил.

