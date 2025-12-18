Лукашенко допустил исчезновение Украины с карты

Украина может исчезнуть с географических карт, если продолжит конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Если Украина считает, что может победить Россию и готова вести войну, то пусть воюет. Но с моей точки зрения, я думаю [президент США Дональд] Трамп придерживается такой позиции, что если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что продолжение конфликта может «тяжело закончиться» для Европы и мира.

Накануне Лукашенко заявил, что продолжение конфликта может привести к прекращению существования Украины в ее нынешнем виде. По его словам, Россия добивается успехов на поле боя, и военный конфликт продолжится до появления силы, способной убедить «главаря режима Владимира Зеленского согласиться на мир».

Также президент Белоруссии заявил, что Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Также он отметил, что продолжение конфликта между двумя странами не сулит Киеву ничего хорошего.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин хочет мира на Украине.