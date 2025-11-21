Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка

Мечта быть Дедом Морозом оказалась самой необычной из всех, о которых сообщали дети зимнему волшебнику. Об этом в интервью ТАСС рассказал Дед Мороз из Великого Устюга.

«Мальчуган один написал мне в письме: «Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не нужно, хочу быть Дедом Морозом». Вот такой скромный мальчуган», — заявил он.

По словам Деда Мороза, дети часто просят в подарок гаджеты, поскольку на дворе век научных открытий и прорывных технологий. При этом, по его мнению, самыми любимыми для них остаются сладкие гостинцы.

В интервью он поблагодарил создателей «Елки желаний», поскольку проект является удивительным мостом между мечтаниями и свершениями самых сокровенных желаний. Он добавил, что рад тому, что при возникновении сложных ситуаций люди продолжают помогать друг другу. Волшебник выразил «стариковское, большое, морозное спасибо» всем, кто не остается в стороне.

Дед Мороз добавил, что это действительно новогоднее чудо, которое приближает к исполнению его заветной мечты: чтобы во всем мире наступил мир.

Накануне в Национальном центре «Россия» состоялась пресс-конференция, приуроченная к запуску Всероссийской акции «Елка желаний». По словам главы Росмолодежи, Григория Гурова, «Елка желаний» в этом году не только сохранит статус всеми любимой новогодней традиции, но и послужит площадкой для популяризации отечественных игр, отмеченных победой в конкурсе «Родная игрушка».

Ранее Дед Мороз ответил на призывы РПЦ не верить в него.