Генерал ВСУ назвал халтурой видео Зеленского из Купянска

Украинский генерал-майор, бывший замкомандующего сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос раскритиковал официальный видеоролик с Владимиром Зеленским, где тот позирует на фоне стелы с названием Купянск Харьковской области. Видео с окраин города с президентом Украины является грубым монтажом, сообщил он на видео, размещенном на сайте «Другая Украина».

По мнению генерала, в ролике содержится множество несостыковок, которые может заметить даже обычный зритель. Так, Кривонос указал на явное противоречие между направлением ветра и движением волос Зеленского, что свидетельствует о монтажной склейке разных фрагментов видео.

«Уже могли бы поднять уровень съемок и монтажа определенных нюансов», — отметил он.

12 декабря сообщалось, что Зеленский якобы посетил Купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии. Опубликованные украинским президентом кадры сняты на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска.

Ранее фейк от Зеленского в Купянске разоблачили по антидроновой сетке.