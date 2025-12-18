На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии назвали главных противников завершения конфликта на Украине

Парламентарий Цулукиани: страны Балтии против завершения конфликта на Украине
РИА Новости

Страны Балтии являются главными противниками завершения боевых действий на Украине. Об этом заявила вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Теа Цулукиани. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

Парламентарий отметила, что в странах Европейского союза (ЕС) надеялись, что Грузия, «открыв «второй фронт», прольет кровь за них, пока они будут мирно пить в кафе капучино».

«Сейчас ситуация для тех, кто хотел открыть здесь «второй фронт», ухудшилась. Власти стран Прибалтики опозорились перед Грузией (требуя «второго фронта»). Сейчас они видят, что президент США Дональд Трамп может завершить эту войну. И им это очень не нравится», — отметила Цулукиани.

Она добавила, что «страны, считающие себя следующей целью России после Украины, как раз видели Грузию как поле боя».

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский до этого говорил, что Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Грузии, чтобы вовлечь ее в противостояние с Россией и снизить риски для собственной безопасности.

Ранее глава МИД Грузии обвинила Каллас в блокировании диалога Тбилиси и ЕС.

