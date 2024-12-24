Путин позвонил девочке, чье желание исполнили после «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить. Видео с разговором опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Маргарита в итоге совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

Девочка рассказала Путину, что впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также посетила Национальный центр «Россия». Для ребенка также организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью.

Владимир Путин 5 декабря принял участие в традиционной всероссийской новогодней акции «Елка желаний».

Президент России подошел елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин подчеркнул, что все желания детей будут исполнены.

Ранее Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей.