Путин назвал «бредом» слова о возможном нападении России на Европу

Путин: утверждения о возможном нападении РФ на Европу являются бредом и ложью
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что высказывания о том, что российская сторона может напасть на Европу, являются бредом и ложью. Трансляция его выступления приводится в Telegram-канале Кремля.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам!» — заявил он.

По словам главы государства, подобные заявления со стороны европейских представителей делаются вполне осознанно. Глава государства объяснил, что в Европе «повышают градус истории» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

Он подчеркнул, что в данном контексте представители европейских стран забыли о своей ответственности и ориентируются на личные интересы. Путин обратил внимание, что Россия всегда до последнего момента пытается решать все мирным путем.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза главной угрозой. По его словам, на самом деле угроза исходит от их внутренних проблем.

Ранее в США оценили возможность финансирования стран ЕС на фоне «истерии» из-за России.

