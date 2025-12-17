На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о желании Зеленского добиться мира

Песков: позиция Зеленского будет ясна после изучения обсуждаемого в ФРГ плана
Omar Havana/AP

Желает ли украинский президент Владимир Зеленский мира в своей стране, станет ясно после того, как в Москве ознакомятся с планом мирного урегулирования, обсуждаемым делегациями Украины, стран Европы и США в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами. Сейчас я бы не стал давать оценки», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине. Политик выразил мнение, что того же желает Зеленский.

15 декабря Песков заявлял, что Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек. При этом он отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, — самое неблагодарное дело.

Ранее Путин рассказал о разнице подходов к мирным переговорам по Украине на Западе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
